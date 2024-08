Celular Seguro será atualizado para aumentar a proteção contra roubo de aparelhos Os usuários terão acesso a funções de bloqueio total ou parcial do celular; atualização deve estar disponível em 90 dias Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 07/08/2024 - 14h41 (Atualizado em 07/08/2024 - 14h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ministério da Justiça cria protocolo de recuperação de celulares para ampliar segurança Reprodução/Agência Brasil

O programa Celular Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, entrou em uma nova etapa para a recuperação de aparelhos roubados. Por meio da criação do Protocolo Nacional de Recuperação de Celulares, os usuários da ferramenta terão acesso às funções de bloqueio total ou parcial do aparelho. A previsão é que a atualização chegue ao aplicativo dentro de 90 dias.

Para aumentar a proteção contra crimes e golpes financeiros, o usuário poderá escolher se fará o bloqueio total do aparelho, aplicativos e chip, ou bloquear apenas os aplicativos e o chip no modo ‘recuperação’. No segundo modelo, o aplicativo do Celular Seguro receberá informações das operadoras de telefone quando um novo chip for instalado no aparelho roubado. Isso será um auxílio para as ações de busca das polícias estaduais.

Segundo o Ministério da Justiça, a proposta é que o acesso à Base Nacional de Boletins de Ocorrência do Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública) relacionados ao protocolo de recuperação seja facilitado. Assim, qualquer pessoa poderá consultar se um aparelho possui registro de roubo ou furto antes de efetuar a compra.

Para cumprir o prazo de 90 dias, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assinou a criação de um grupo de trabalho composto por membros do ministério e de pastas estaduais de segurança pública de 11 estados. Para aprimorar a ferramenta, representantes de Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins vão utilizar como base a aplicação do projeto semelhante ao Celular Seguro no estado do Piauí.

O Piauí foi pioneiro na prevenção de crime e furto de celulares por meio de aplicativos. Em 2023, o governo estadual criou um programa que armazena e analisa os dados sobre boletins de ocorrência relacionados ao tópico. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, o número de roubos e furtos de celulares caiu cerca de 50% em Teresina após a implementação do projeto.