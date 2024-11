Chefe de organização criminosa é extraditado da Espanha para ser julgado pela Justiça Federal Sérgio Bala, como é conhecido, chefiava uma organização criminosa que atuava no transporte internacional de drogas Brasília|Do R7, em Brasília 30/11/2024 - 15h44 (Atualizado em 30/11/2024 - 15h44 ) twitter

O traficante internacional de drogas Sérgio Lessa Xavier, preso na Espanha por 11 anos, foi extraditado para o Brasil e será julgado pela Justiça Federal brasileira. Segundo a denúncia apresentada pelo MPF (Ministério Público Federal), Sérgio Bala, como é conhecido, chefiava uma organização criminosa que atuava no transporte internacional de drogas, como cocaína e ecstasy, organizando e financiando a entrada e a saída ilegal dos entorpecentes.

O processo do traficante estava suspenso desde 2013, quando ele cumpriu pena na Espanha pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso. No mesmo ano, Sérgio Bala foi preso em flagrante pela polícia espanhola em Ibiza transportando ecstasy, além de outras drogas sintéticas e, quando abordado, apresentou documentos falsos. Ele já havia sido denunciado pelo MPF, mas estava foragido na Europa.

De acordo com o MPF, o trâmite do pedido de extradição na Justiça espanhola estava sendo acompanhado desde 2013, “para garantir o retorno e o julgamento de Sérgio Bala no Brasil”. O traficante chegou ao Brasil no último dia 22 e será interrogado no dia 17 de dezembro pelas autoridades brasileiras. Após o procedimento, será aberto prazo para alegações finais da acusação e da defesa, e então proferida a sentença.

Ainda segundo as investigações, feita pela Polícia Federal, Xavier usava os aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo para enviar a droga a países da Europa, como Espanha, Alemanha e Holanda. Em 2007, ele já havia sido preso após ser flagrado com mais de 5 mil comprimidos de ecstasy, além de 2,6 mil comprimidos de LSD. Pelo crime, Sérgio foi condenado a 9 anos de prisão.

Apesar dos casos serem diferentes, caso o traficante seja condenado pela Justiça Federal, as penas poderão ser acumuladas.