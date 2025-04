65 anos de Brasília: conheça a trajetória de Caio Bonfim, medalhista olímpico brasiliense

Durante as comemorações dos 65 anos de Brasília , o apresentador Henrique Chaves entrevista o medalhista olímpico Caio Bonfim na roda gigante do Parque da Cidade. Caio compartilhu sua trajetória na marcha atlética, sua transição do futebol e os desafios que enfrentou.



O atleta também destacou a influência de seus pais em sua carreira e como a medalha de prata mudou sua vida. Caio expressa gratidão à cidade de Brasília, que sempre apoiou sua jornada. “Obrigado a toda essa comunidade brasiliense que acreditou no meu trabalho e que torceu por mim”, agradeceu. A conversa destaca a determinação de Caio em representar o Brasil e seu desejo de inspirar futuros esportistas da capital.



