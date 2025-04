65 anos de Brasília: Phelippe Seabra fala sobre sua história com a cidade e o rock nacional

Phelippe Seabra, vocalista da Plebe Rude, foi entrevistado em celebração aos 65 anos de Brasília . Ele compartilhou suas experiências de crescimento na capital e o impacto da cidade na cena do rock brasileiro dos anos 80.



O cantor também relatou seu retorno ao Brasil após viver nos Estados Unidos e como isso influenciou sua carreira e relações com outros músicos. Durante a entrevista, ele expressou seu amor por Brasília e dedicou uma música à cidade, simbolizando a conexão única entre sua história pessoal e a da capital.



