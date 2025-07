Abordagem policial violenta na Asa Norte (DF): o que se sabe sobre o caso

Dois policiais civis foram afastados após uma abordagem violenta a um motorista na Asa Norte, Brasília. A governadora em exercício, Celina Leão, classificou a atitude dos agentes como abuso de autoridade. O incidente ocorreu na altura da quadra 112, após um acidente de trânsito onde um publicitário de 42 anos, acompanhado de seu filho de 5 anos, não parou depois de ser fechado por uma viatura descaracterizada. As imagens mostram que os policiais ignoraram a presença da criança durante a ação.



A manifestação de diversas entidades, incluindo o Ministério Público e a OAB, destacou a preocupação com a integridade da criança. Os policiais envolvidos, Gustavo e Victor, ambos da Delegacia da Criança e do Adolescente, foram afastados de atividades de campo e transferidos para funções administrativas enquanto são investigados. O publicitário, que relatou estar assustado com a abordagem, admitiu não ter parado após o acidente, mas expressou preocupação com o impacto da situação em seu filho. A criança foi acolhida por pessoas próximo ao local durante a abordagem.



