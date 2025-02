Ação de delegado armado levanta debate sobre saúde mental das forças de segurança

O delegado da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) Mikhail Rocha e Menezes foi preso após um episódio violento em um condomínio na região de São Sebastião. Ele atirou na esposa, na empregada da família e, posteriormente, na supervisora de enfermagem de um hospital do Lago Sul, onde levou o filho de sete anos. O caso reacendeu o debate sobre a saúde mental nas forças de segurança do DF.



Mikhail, que teria tido um atestado psiquiátrico recente, alega estar em surto. Uma pesquisa indica que 74% dos policiais enfrentam transtornos emocionais ou mentais, urgindo por ações preventivas. As vítimas permanecem internadas com ferimentos graves. “É uma situação que nos faz pensar enquanto policiais civis onde nós estamos errando e o que nós temos que fazer para reverter esse número alto de adoecimento mental”, ressaltou a presidente do Sindicato dos Delegados, Claudia Encantara.