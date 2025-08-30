Acessibilidade ainda é um problema no transporte público do DF
Família no Recanto das Emas (DF) enfrenta obstáculos para usar ônibus com filha cadeirante
Ana Clara sai de casa com sua filha cadeirante enfrentando desafios no transporte público do Distrito Federal. A família, sem carro, depende exclusivamente do ônibus, e o trajeto até a parada é uma jornada cheia de obstáculos: calçadas irregulares, falta de rampas e trechos improvisados tornam a caminhada complicada. No embarque, ela precisa garantir a segurança da filha amarrando a cadeira de rodas. "A gente precisa viver", reflete Ana sobre a luta diária. Especialistas defendem que o poder público deve promover adaptações para assegurar acessibilidade nos transportes.
