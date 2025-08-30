Acessibilidade ainda é um problema no transporte público do DF

Ana Clara sai de casa com sua filha cadeirante enfrentando desafios no transporte público do Distrito Federal. A família, sem carro, depende exclusivamente do ônibus, e o trajeto até a parada é uma jornada cheia de obstáculos: calçadas irregulares, falta de rampas e trechos improvisados tornam a caminhada complicada. No embarque, ela precisa garantir a segurança da filha amarrando a cadeira de rodas. "A gente precisa viver", reflete Ana sobre a luta diária. Especialistas defendem que o poder público deve promover adaptações para assegurar acessibilidade nos transportes.



