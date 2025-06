Acidente com cinco veículos na Epia, em Brasília, deixa uma pessoa ferida

Um acidente envolvendo cinco veículos — entre eles um caminhão e uma viatura da Polícia Militar — deixou uma pessoa ferida na Epia (Estrada Parque Indústria e Abastecimento), no Distrito Federal, nesta terça-feira (17).



A vítima, que reclamava de dores no ombro esquerdo, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada a um hospital particular na Asa Sul. O acidente ocorreu no sentido Park Way e intensificou o congestionamento na região.



