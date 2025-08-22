Acidente com escorpião em loja de shopping alerta para aumento de casos no DF

Uma jovem foi picada por um escorpião dentro do provador de uma loja em um shopping do Distrito Federal, na última quarta-feira (20). Ela recebeu atendimento médico e passa bem. O episódio reforça o alerta para o crescimento dos registros na capital.



De acordo com a Secretaria de Saúde, entre janeiro e junho deste ano foram notificados 2.076 acidentes com escorpiões no DF, um aumento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado.



A bioquímica Sandra Márcia da Silva explica que as reações ao veneno podem variar conforme a quantidade inoculada, mas recomenda sempre lavar o local da picada e procurar atendimento médico imediato. Entre as medidas preventivas, estão o controle de baratas — principal alimento dos escorpiões — e a instalação de barreiras físicas nas residências.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!