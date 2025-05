Acidente com quatro veículos na DF-150 mata entregador e deixa três feridos

Um acidente na DF-150, próximo à Fercal, no Distrito Federal, envolvendo um carro de passeio, duas motos e uma carreta carregada de cimento que pegou fogo, resultou na morte de Flávio Soares Gonçalves, que trabalhava como entregador por aplicativo, na tarde desta quinta-feira (15). Outras três pessoas foram hospitalizadas: uma em estado grave no Hospital de Base e duas com lesões leves nos hospitais de Planaltina e Sobradinho.



De acordo com informações preliminares, a colisão foi provocada por uma ultrapassagem indevida do carro de passeio. O local permanece interditado enquanto as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar removem os veículos envolvidos.



