Acidente entre motociclista e van escolar acaba em confusão em Vicente Pires (DF)

Um acidente entre uma moto e uma van escolar ocorreu em Vicente Pires (DF), na região do Pistão Norte. O motociclista, Victor Hugo, afirmou que estava aguardando passagem quando a van avançou sobre sua moto, levando à queda e danos. Ele sofreu machucados na mão e registrou boletim de ocorrência. "Quero justiça, não é a primeira vez que isso acontece", disse Victor.



A versão do motorista não foi apresentada, mas ele alega que houve socos no retrovisor do veículo. A investigação está em andamento.



