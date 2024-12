Acidente envolvendo carreta, caminhão e três carros interdita BR-060

Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e três carros de passeio causou a interdição da BR-060, no km 28, próximo ao Engenho das Lajes, no sentido Goiânia, desde a manhã desta sexta-feira (6). Um dos veículos transportava cilindros de oxigênio, que é altamente inflamável. O outro estava carregado de cimento. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, apesar da gravidade das colisões, não houve feridos.