Acidente na W3 Sul entre caminhão de lixo e carro complica trânsito no DF

No final da tarde desta segunda-feira (12), um acidente ocorreu na W3 Sul envolvendo um caminhão da SLU e um carro de passeio. Segundo informações, o motorista do carro tentou sair de uma área de recuo na frente do shopping Pátio Brasil e colidiu com o caminhão. Não houve vítimas, apenas danos materiais. A Polícia Civil realiza perícia devido ao veículo público estar envolvido. O trânsito na região está complicado enquanto os veículos aguardam remoção.



