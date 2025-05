Acusada de matar vizinha a tiros por disputa de lote no DF vai a júri

O julgamento de Karine Gomes, acusada do assassinato de Markelle Moreira em julho do ano passado na Fercal, no Distrito Federal, teve início nesta terça-feira (27) em Sobradinho. O desentendimento entre as duas girava em torno de uma disputa por território ligado a uma distribuidora de bebidas. Imagens de câmeras de segurança mostram Karine atirando em Markelle, que faleceu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Sobradinho.



Após o crime, um incêndio destruiu o comércio de Karine, supostamente causado por familiares da vítima. A defesa alega legítima defesa, enquanto a acusação busca a pena máxima. O julgamento prossegue e a expectativa é de uma sentença em breve.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!