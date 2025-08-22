Acusado de tentativa de homicídio e estupro no DF é capturado em Minas Gerais

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem de 46 anos suspeito de tentativa de homicídio e estupro em Águas Claras. Segundo as investigações, o acusado abordou uma mulher, envolvendo seu braço ao redor do pescoço da vítima e ameaçando-a com uma faca. A ação só foi interrompida graças à intervenção de uma pessoa que passava pelo local e ajudou a vítima.



A mulher sofreu golpes, mas sobreviveu ao ataque. O mandado de prisão foi cumprido em Chapada Gaúcha (MG), onde os policiais apreenderam um tênis, um cadarço e um boné usados pelo suspeito no dia do crime. Ele já possuía registros anteriores na Bahia por crimes semelhantes, incluindo agressões contra sua própria filha.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!