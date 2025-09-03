Adolescente de 13 anos é esfaqueado perto de escola no Riacho Fundo 2 (DF)

Um adolescente de 13 anos foi esfaqueado perto de escola no Riacho Fundo 2 (DF). O caso ocorreu por volta das 12h30, em frente ao Centro de Ensino Fundamental 1. Durante a saída escolar, um menino de 13 anos foi esfaqueado na região abdominal após uma discussão motivada por causa de uma menina.



O Corpo de Bombeiros rapidamente atendeu a ocorrência, e o jovem, ainda consciente, foi levado para o Hospital de Base de Brasília, onde passa por cirurgia. O agressor, um adolescente de 16 anos, foi encontrado nas proximidades e está sob custódia da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) na Asa Norte.



