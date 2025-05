Adolescente morre no DF e caso reacende alerta sobre os riscos do cigarro eletrônico

Bárbara Fernanda, de 15 anos, morreu após complicações de pneumonia, agravadas pelo uso de cigarro eletrônico, segundo médicos. A adolescente foi atendida em três hospitais do Distrito Federal: Hospital da Cidade do Sol, em Ceilândia, Hospital Universitário de Brasília e o Hospital Regional da Asa Norte. A venda de cigarros eletrônicos está proibida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) desde 2009.



Amigos e familiares se despediram dela em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF. O caso foi reportado à Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para análise das circunstâncias da morte. Uma pesquisa do Ministério da Saúde em 2023 indica que 2,1% da população adulta brasileira usa cigarros eletrônicos, principalmente entre 18 e 24 anos.



