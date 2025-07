Adolescente tem cabelo cortado à força após acusação de furto em Águas Lindas de Goiás

Uma menina de 14 anos foi acusada de furtar objetos na casa da tia e agredida por quatro mulheres em Águas Lindas de Goiás, Entorno do DF. A agressão foi filmada por uma testemunha e mostra a adolescente sendo cercada, enquanto uma das mulheres segura a vítima pelos braços e outra corta seu cabelo.



As agressoras justificaram a ação alegando que a jovem havia furtado pertences, como um aplique de cabelo, perfurmes e roupas, da casa da tia. A polícia trata o caso como uma briga familiar, apesar de a mãe não ter registrado uma queixa formal. A delegacia aplica a Lei Maria da Penha devido à relação familiar, afirmando que a renúncia da mãe não invalida o processo.



Segundo advogado, as suspeitas podem ser acusadas de lesão corporal, injúria real ou tortura-castigo, dependendo da intenção de humilhar ou castigar a vítima.



