Adolescentes roubam carros no DF e são apreendidos após perseguição policial

Três carros foram roubados em Taguatinga, no Distrito Federal. Quatro adolescentes são suspeitos do crime. Após o roubo, a Polícia Militar foi acionada e iniciou uma perseguição. Dois dos suspeitos foram apreendidos no Recanto das Emas. Durante a ação, além da recuperação dos veículos, os policiais encontraram uma arma de brinquedo e três celulares com os detidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!