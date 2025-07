Advogada é presa em Samambaia (DF) por suspeita de ligação com facção criminosa

Uma advogada foi presa em Samambaia (DF) após descumprir uma ordem do Tribunal de Justiça de Goiás que proibia seu acesso a presídios. Ela é suspeita de auxiliar uma facção criminosa e já responde por facilitação de comunicação com presos.



A defesa afirma que não há provas contra ela e que sua inocência será comprovada durante o processo. A advogada permanece detida devido ao descumprimento da ordem judicial.



