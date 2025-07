Aeroporto Internacional de Brasília terá equipe de abordagem social após tentativa de feminicídio

Alessandro Espanhol, de 42 anos, foi preso após atacar uma mulher com facadas na área externa do aeroporto internacional de Brasília. Ambos viviam em situação de rua. A Polícia Federal não atua nessa região; a responsabilidade pela segurança é da Polícia Civil e Militar, que abordam situações suspeitas de atividades ilegais e não podem fazer a remoção dessas pessoas do local.



O Ministério Público destaca a necessidade do acolhimento por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social. Após uma reunião entre a SEDES e Infraamerica, foram criadas equipes especializadas em abordagem social no local.



Espanhol tinha mais de 7 mil seguidores nas redes sociais e acumulava 18 registros policiais, incluindo uma tentativa de homicídio anterior.



