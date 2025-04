Agentes de cooperativa de anestesistas são suspeitos de prática de cartel

Agentes da Polícia Civil e do Ministério Público do Distrito Federal investigam suspeitas de cartel em uma cooperativa de anestesistas. Sete mandados de busca foram cumpridos, resultando na prisão de cinco pessoas.



Os médicos eram ameaçados de expulsão se não seguissem as regras do grupo, que exigiam exclusividade em hospitais e negociava honorários abusivos. A investigação revelou ameaças físicas e psicológicas contra profissionais independentes.



O caso segue sob sigilo judicial. A cooperativa nega as acusações, enquanto o Conselho Regional de Medicina acompanha as denúncias.



