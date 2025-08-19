Agressão a mulher em shopping de Águas Claras (DF) é registrada por câmeras de segurança

Uma mulher foi agredida por um homem desconhecido no corredor de um shopping em Águas Claras (DF). Câmeras registraram o momento em que ele correu na direção dela e desferiu seis socos. O agressor fugiu, mas foi contido pela segurança do local até a chegada da polícia. "Ele chegou do nada, me agrediu, me bateu", relatou a vítima. O suspeito já estava sendo investigado por outras agressões contra mulheres na região, incluindo Ceilândia. As vítimas relataram traumas físicos e psicológicos após os ataques.



