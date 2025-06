Agressões a motoboys no DF agora podem render multa de até R$ 30 mil

Os deputados distritais aprovaram uma nova lei que prevê multas de R$ 3 mil a R$ 30 mil para quem agredir ou ofender motoboys no Distrito Federal. O texto, que aguarda sanção do governador Ibaneis Rocha, já está em vigor, mas ainda depende de regulamentação para definir como as penalidades serão aplicadas.



A motofretista Elisa Soares, de 29 anos, relembrou um episódio de violência enquanto fazia uma entrega: “Quando o cliente desceu, já veio agressivo, tomou o pedido da minha mão, me empurrou e eu machuquei o braço”, contou.



A nova legislação busca proteger a integridade física e moral dos entregadores e combater o aumento de agressões contra esses profissionais.



