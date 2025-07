Alta na procura pelo 'morango do amor' aumenta o preço da fruta no Brasil O preço da bandeja varia de R$ 7,50 a R$ 25, e as vendas cresceram 100%, superando datas como Dia das Mães e Natal

Cidade Alerta DF|Do R7 26/07/2025 - 11h39 (Atualizado em 26/07/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share