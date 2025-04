Alunos participam de ação após jovem ser esfaqueado durante briga em escola no DF

O Centro de Ensino Médio 1 do Gama, no Distrito Federal, retomou suas atividades normais após o incidente envolvendo o esfaqueamento de um aluno por dois colegas. Em resposta, a Secretaria de Educação, juntamente com psicólogos e a Polícia Militar, organizou uma reunião com os pais e uma série de palestras para orientar os alunos sobre a gravidade do ocorrido.



O caso foi classificado como uma briga isolada relacionada a desentendimentos fora da escola. Os adolescentes envolvidos foram encaminhados à delegacia, enquanto o aluno ferido recebeu atendimento e foi hospitalizado.



