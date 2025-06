Após atropelar casal, motorista foge e vítimas pedem justiça em Planaltina (DF)

Um motorista fugiu do local após se envolver em um acidente com uma motocicleta em Araponga, região de Planaltina, no Distrito Federal. O carro atingiu a moto que levava dois ocupantes. O condutor não prestou socorro e só se apresentou à polícia posteriormente.



Ingrid Santos, de 17 anos, estava na garupa da moto com o namorado, que pilotava o veículo. Segundo ela, o casal retornava da casa do irmão de Ingrid quando foi surpreendido pelo carro. O piloto sofreu ferimentos graves e permanece internado no Hospital de Base, enquanto a jovem passou por uma cirurgia na perna e se recupera em casa.



A Polícia Civil do DF investiga o caso, e os familiares das vítimas cobram justiça.



