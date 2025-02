Após morte de cão, cliente surta e destrói clínica veterinária em Vicente Pires

Um cliente surta após a morte de sua cachorrinha, operada de emergência, em uma clínica veterinária em Vicente Pires. O tutor foi informado do falecimento, mas retornou à clínica com comportamento agressivo, destruindo instalações com um martelo. A polícia foi acionada e ele foi preso. A comissão de direitos dos animais visitou o local e não encontrou irregularidades na clínica.