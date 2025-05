Aposentada do DF sofre golpe e perde dinheiro em fraude por telefone

Golpes financeiros contra idosos têm se tornado cada vez mais frequentes e sofisticados, explorando a vulnerabilidade dessas pessoas. Foi o que aconteceu com Iva Maria, de 65 anos, servidora pública aposentada do GDF (Governo do Distrito Federal), que passou a dever o banco após cair em uma armadilha por telefone. Com dificuldades de visão e aguardando o pagamento de precatórios, ela foi enganada por golpistas que se passaram por advogados e conseguiram acesso ao seu aplicativo bancário.



O especialista em Direito Penal, Estefano Ferreira, recomenda cautela ao lidar com contatos suspeitos, como não clicar em links desconhecidos e confirmar informações diretamente com instituições de confiança. Ele destaca a dificuldade de reaver valores perdidos em golpes financeiros e alerta que as vítimas frequentemente precisam buscar a justiça para resolução, devido à complexidade de responsabilizar administrativamente os bancos.