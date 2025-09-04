Logo R7.com
Aposentado fala sobre prejuízo após ter carro apedrejado no Paranoá (DF)

O homem se envolveu em um acidente com um ciclista que aparentava estar sob efeito de drogas e danificou o carro

Cidade Alerta DF|Do R7

Um motorista identificado como Wagner Rodrigues teve seu carro parcialmente destruído após um incidente com um ciclista em uma padaria no Paranpá (DF). O ciclista caiu e exigiu pagamento imediato por danos, mas Wagner não tinha o dinheiro na hora.

Durante a discussão, o ciclista, que aparentava estar sob efeito de drogas, atingiu o veículo com pedras. "Ele estava muito alterado, nem dava para conversar", afirmou. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 2.600. A Polícia Civil está investigando o caso e já tem informações sobre os envolvidos.

  • Polícia
  • Polícia Civil

