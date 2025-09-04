Aposentado fala sobre prejuízo após ter carro apedrejado no Paranoá (DF)

Um motorista identificado como Wagner Rodrigues teve seu carro parcialmente destruído após um incidente com um ciclista em uma padaria no Paranpá (DF). O ciclista caiu e exigiu pagamento imediato por danos, mas Wagner não tinha o dinheiro na hora.



Durante a discussão, o ciclista, que aparentava estar sob efeito de drogas, atingiu o veículo com pedras. "Ele estava muito alterado, nem dava para conversar", afirmou. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 2.600. A Polícia Civil está investigando o caso e já tem informações sobre os envolvidos.



