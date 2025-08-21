Árbitro agredido em torneio amador no DF receberá indenização de R$ 5.000

A Justiça do Distrito Federal determinou que o jogador Pedro Ivo indenize em R$ 5.000 um árbitro de futebol, vítima de agressão durante uma partida amadora em setembro do ano passado. O incidente foi registrado e divulgado nas redes sociais.



O árbitro buscou reparação judicial, e o TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) reconheceu a agressão como motivo para condenação por danos morais.



Em suas declarações, o árbitro reforçou a necessidade de respeito aos profissionais de arbitragem: “A gente, como árbitro de futebol e pai de família, merece respeito”.



