Árvores caem e causam danos a carros estacionados em escola do DF

No início da tarde desta terça-feira (11), o Corpo de Bombeiros foi acionado após a queda de árvores na 908 Sul, em Brasília, em frente a um estacionamento de uma escola infantil. A forte chuva e o vento causaram a queda, e os veículos que estavam estacionados no local foram danificados pelos galhos.



Outras ocorrências de queda de árvores foram registradas na 904 Norte e no Setor Hospitalar Norte. Bombeiros cortaram as árvores caídas e verificaram a ausência de vítimas. Já a limpeza do local está a cargo da administração da região.