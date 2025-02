Assalto com faca em sorveteria da Asa Norte aumenta alerta entre comerciantes

Na última terça-feira, uma sorveteria na Asa Norte foi assaltada por um homem armado com uma faca. As funcionárias foram rendidas enquanto guardavam mesas e cadeiras. O prejuízo estimado foi de R$ 400. Apesar da chegada rápida da Polícia Militar, o suspeito não foi capturado. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que a região registrou 32 assaltos em comércio no ano anterior. Enquanto a segunda delegacia da Asa Norte conduz as investigações, comerciantes e trabalhadores locais seguem preocupados com a segurança.



