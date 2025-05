Assalto em loja de cosméticos em Taguatinga (DF) deixa prejuízo de R$ 10 mil

Na noite do último sábado (24), uma loja de cosméticos na QNE 1 de Taguatinga, no Distrito Federal, foi assaltada. Segundo a gerente, Jaqueline Baldez, o invasor e um comparsa entraram por um buraco pequeno na parede após o fechamento da loja e levaram aproximadamente R$ 10 mil em perfumes importados.



Jaqueline recebeu um alerta no celular sobre a invasão e acionou as autoridades. O assaltante parecia conhecer o local, pois foi direto aos perfumes caros. As câmeras de segurança registraram o ocorrido, e as imagens foram entregues à polícia para identificação do suspeito. Este foi o primeiro assalto à loja desde sua abertura há dois anos. Quem tiver informações pode denunciar anonimamente pelo Disque Denúncia 197.



