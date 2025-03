Assassino de estudante da UnB é denunciado pelo MP por tentativa de feminicídio

Vinícius Neres foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal por tentativa de feminicídio após violar regras do regime semiaberto. Durante sua fuga, ele preparou uma armadilha com gás aberto na casa da ex-namorada, no Gama, mas a polícia o prendeu antes que o plano se concretizasse.



No momento da prisão, ele foi encontrado com facas e algemas. Atualmente, ele cumpre pena de 23 anos pelo homicídio de Louise Ribeiro, que ocorreu em 2017 na Universidade de Brasília .



