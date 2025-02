Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta quinta-feira (13)

O Cidade Alerta DF desta quinta-feira (13) noticia que as passagens de ônibus e do metrô serão gratuita aos domingos e feriados no Distrito Federal, exibe o relato da mulher enganada em golpe do falso advogado que perdeu mais R$ 5.000 e detalha como os criminosos agem para convencer vítimas a realizar transferências. Veja ainda: mulher é salva após acionar ‘botão do pânico’ para escapar de agressões de ex no DF; operação prende 26 pessoas envolvidas em furto de caminhonetes de luxo; Anvisa combate esquema irregular em clínicas de estética em Brasília, Goiás, São Paulo e Minas Gerais; Polícia Civil e Ibama resgatam 25 animais na zona rural do DF.