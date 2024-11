Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta quinta-feira (14)

A edição do Cidade Alerta DF desta quinta-feira (14) fala sobre o caso do homem que atirou bombas contra o prédio do STF (Supremo Tribunal Federal) na noite de quarta-feira (13). O quadro Personagem da Notícia entrevistou Roberto Pita, um consultor agrário de Cuiabá que estava na Praça dos Três Poderes no momento das explosões e testemunhou a morte do autor do ataque. O jornal traz, ainda, os desdobramentos das investigações.