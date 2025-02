Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta quinta-feira (23)

No Cidade Alerta DF dessa quinta-feira (23) veja o caso da família que alega negligência após adolescente morrer com infecção em hospital do DF e o motorista que impediu um roubo de carro ao chamar atenção da polícia com ‘cavalo de pau’. E ainda: Funcionária encontra celular escondido dentro do banheiro da empresa e chama a polícia; árvores caem após chuva forte e ventania na Asa Sul; trio é preso no momento em que furtava cabos no DF.