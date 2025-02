Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta segunda-feira (10)

O Cidade Alerta DF desta segunda-feira (10) mostra a prisão de três homens suspeitos de roubarem um carro em Samambaia; um deles se escondeu dos policiais militares dentro de uma cama box. O jornal também traz o caso em que ladrões arrombaram um cofre após invadirem uma agência bancária do DF pelo telhado e a decisão do Tribunal do Júri de Taguatinga de conceder liberdade provisória a Andeilson de Jesus de Souza, acusado de atropelar o ciclista Tiago Gonçalves de Oliveira na BR-070. Além disso, o quadro Personagem da Notícia exibe o relato do namorado da mulher que sofreu queimaduras após o celular explodir no bolso traseiro de sua calça em Anápolis, município de Goiás.