Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta segunda-feira (2)

Entre os destaques do Cidade Alerta DF desta segunda-feira (2), estão os detalhes dos assassinatos de uma idosa em Águas Lindas de Goiás, Entorno do Distrito Federal, e de um homem de 71 anos, em Samambaia. A edição traz também os momentos de desespero de uma mulher levada pela enxurrada, no Sol Nascente, e o motorista de ônibus interestadual preso com drogas e celulares contrabandeados. E mais: operação do Detran-DF com a Polícia Militar autua 400 condutores e prende quatro em flagrante.