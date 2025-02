Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta segunda-feira (20)

O Cidade Alerta DF desta segunda-feira (20) mostra o caso do jovem que se arrisca ao escalar e se pendurar em monumentos de Brasília, a situação dos túmulos no cemitério Campo da Esperança e atualizações do estado de saúde das vítimas do delgado Mikhail Rocha e Menezes. Além disso, o jornal traz a despedida de amigos e familiares da brasiliense morta na Holanda e o incêndio que atingiu um carro no Setor Comercial Sul. Outros destaques são: celular explode e destóri parte de residência em Luziânia; invasão policial em casa de família gera acusações de abuso em Planaltina.