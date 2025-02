Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta segunda-feira (3)

No Cidade Alerta DF desta segunda-feira (3), veja que o ladrão de bancos foragido da Papuda, Argemiro Antônio, morreu em confronto com a Polícia Militar de Goiás, o aumento de furtos e arrombamentos a comércios preocupa lojistas de Taguatinga e a polícia procura suspeitos de esfaquearem homem em lanchonete do Areal. Além disso, o jornal noticia a condenação a três anos de prisão em regime aberto do agente da Polícia Civil do DF que atirou contra uma delegada e agrediu a namorada. Confira.