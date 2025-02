Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta sexta-feira (24)

No Cidade Alerta DF dessa sexta-feira (24) veja a prisão de um suspeito de tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil no Entorno, saiba como bandidos agiam para roubar carros usando comprovantes de depósito falsos e confira como a cobrança de um aluguel atrasado culminou na identificação de um laboratório de drogas no DF. O jornal mostra ainda o balanço que Celina Leão fez de sua atuação à frente do Governo do Distrito Federal e a condenação Gustavo Brito de Carvalho foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão pelo feminicídio de sua namorada, Priscila Borges Teixeira.