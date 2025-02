Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta terça-feira (11)

No Cidade Alerta DF desta terça-feira (11), veja o caso da mulher que sofreu tentativa de feminicídio após ser ameaçada com facão pelo ex-namorado no Jardim Botânico, os transtornos causados pelas chuvas no Distrito Federal e a identificação e busca pelos suspeitos de furtarem R$ 70 mil de uma agência bancária em Brazlândia. Ainda nesta edição, o jornal mostra as árvores que caíram e causaram danos a carros estacionados em uma escola da Asa Sul e a morte do policial do Bope que foi atingido por tiros durante um confronto com um criminoso que manteve a mulher e a enteada reféns.