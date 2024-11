Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta terça-feira (26)

Entre os destaques do Cidade Alerta DF desta terça-feira (26), está o mistério acerca da morte da filha de um PM aposentado do DF: ela tinha marcas de violência no corpo. A edição traz também a morte de uma criança atnigida por pedra que caiu de um caminhão, na Fercal, e a agressão de um motorista a uma mulher, em Águas Claras. E mais: as demolições de casas no Sol Nascente e dicas sobre como evitar cair em golpes na Black Friday.