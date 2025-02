Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta terça-feira (28)

O Cidade Alerta DF desta terça-feira (28) mostra o caso do criminoso que aproveitou o vidro aberto e se jogou dentro de carro para assaltar, o homem suspeito de invadir plantação para furtar guarirobas em Cocalzinho de Goiás e a prisão de um suspeito de furtar vinhos e uísques em supermercados do DF. O jornal também noticia um episódio em que um motorista foi esfaqueado e ficou em estado grave após confusão no trânsito em Ceilândia, o pedido de moradores por soluções urgentes para a falta de água em Cocalzinho e o enterro do corpo do jovem ciclista Victor de Aquino Costa atropelado por motorista bêbado em Planaltina.