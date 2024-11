Atacante Bruno Henrique é alvo de operação que investiga manipulação em jogos

O atacante do Flamengo Bruno Henrique é alvo de uma operação da PF (Polícia Federal) que investiga manipulação de resultados de jogos na manhã desta terça-feira (5). O jogador se tornou investigado após receber cartões na partida do Flamengo contra o Santos no dia 1º de novembro de 2023, em Brasília.



No jogo, Bruno levou amarelo aos 50 minutos do segundo tempo por reclamação. Em seguida, ele teria insultado o árbitro da partida, Rafael Klein, por diversas vezes, e levou o segundo amarelo, seguido de um vermelho. Policiais cumpriram mandados de buscas e apreensão no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, no Rio de Janeiro, e em endereços relacionados ao jogador.



De acordo com informações da PF, familiares e outro grupo também estariam envolvidos no caso. A assessoria do jogador não se pronunciou até o momento, e o clube rubro-negro informou que ainda não teve acesso aos autos do inquérito, já que o caso corre em segredo de justiça. O Flamengo ressaltou ainda que, ao mesmo tempo que apoiará autoridades, dará suporte ao atleta, pois confia nele.