Audiência pública em Taguatinga (DF) busca soluções para caos no trânsito da CNB 12

A Administração Regional de Taguatinga, no Distrito Federal, convocou os moradores para uma audiência pública no dia 30 de junho, com o objetivo de discutir alternativas para melhorar o trânsito na CNB 12, uma das vias mais problemáticas da região.



A proposta inclui a implantação de um sistema binário, com a inversão do sentido de algumas ruas entre a Comercial Norte e a Avenida Samdu, para melhorar a fluidez e a segurança do tráfego. A CNB 12 sofre com congestionamentos constantes, agravados pelo intenso fluxo de veículos nos horários de pico, devido à presença de escolas e comércios.



Moradores relatam riscos frequentes a pedestres, principalmente estudantes, que enfrentam dificuldades para atravessar a via em meio ao trânsito carregado. Após a audiência, as sugestões apresentadas serão encaminhadas ao Detran (Departamento de Trânsito) para análise de viabilidade técnica.



