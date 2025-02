Aumento de furtos e arrombamentos a comércios preocupa lojistas de Taguatinga

Os recentes casos de furtos em comércios de Taguatinga, no Distrito Federal, têm deixado lojistas e moradores da região inseguros. Na madrugada do último sábado (1º), um homem invadiu uma loja de cafés artesanais. O alarme soou e notificou o proprietário, que prontamente acionou a PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal). O criminoso conseguiu desativar o sistema e levar utensílios antes de fugir. Em outro incidente, uma pizzaria na QNA 8 foi furtada por quatro pessoas, que levaram eletrodomésticos e alimentos. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam um aumento nos furtos comerciais em 2024. A PMDF sugere que comerciantes reforcem medidas de segurança em seus estabelecimentos.