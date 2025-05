Aumento de furtos em Taguatinga (DF) preocupa moradores e comerciantes

Em Taguatinga, no Distrito Federal, moradores e comerciantes enfrentam um aumento nos casos de furtos. A comerciante Lucilene Ferreira teve sua caminhonete avaliada em R$ 42 mil furtada logo após a compra na Avenida Hélio Prates. Já o dono de uma loja local destacou que sofreu três assaltos nos últimos três anos.



Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam um aumento de furtos em veículos na região, com 302 casos registrados de janeiro a abril deste ano, comparado a 286 no mesmo período do ano passado. Já os furtos de veículos subiram para 162 ocorrências. A Polícia Militar informou que patrulha a região e já recuperou 47 veículos este ano, aconselhando cautela ao estacionar e a não deixar objetos visíveis nos automóveis.



